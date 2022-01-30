وزيرة خارجية المملكة المتحدة تزور أوكرانيا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وكتبت تروس على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ردًا على منشور لنظيرها الأوكرانى دميترو كوليبا يشكرها على "الموقف الحازم" تجاه روسيا قائلة: "أتطلع لزيارة أوكرانيا هذا الأسبوع لتقديم الدعم".

فى وقت سابق من اليوم، ذكرت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء البريطانى أن تروس ووزير الدفاع بن والاس سيسافران إلى موسكو لإجراء محادثات فى الأيام المقبلة.