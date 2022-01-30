نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الفصل الدراسي الأول 2022 بالاسم ورقم الجلوس كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهى طلاب الصف الرابع الإبتدائي، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021-2022، ويتطلعون للتعرف على نتيجتهم الهامة، حيث أن الصف الرابع الإبتدائي هو أول صف يتم تطبيق فيه نظام التعليم الجديد والقائم على الفهم وليس الحفظ، كذلك فإن طلاب الصف الرابع يؤدون للمرة الأولى امتحانات تحريرية في لجان امتحانات، وفقاً لمنظومة الإمتحانات الجديدة التي قررت عدم خوض طلاب سنوات النقل حتى الصف الثالث الإبتدائي امتحانات تحريرية ، على أن يتم عقد الإختبارات التحريرية بداية من الصف الرابع، لذا تعد نتيجة الصف الرابع الإبتدائي من الأهيمة بمكان، حيث تتيح للطالب وولي أمره التعرف على مستواه الدراسي ومقدار ما قام بتحصيله من دروس خلال الترم الأول، استعدادً للفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ في العشرون من فبراير المقبل.

موعد اعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2022

أعلنت مصادر مضطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه المقرر أن يتم اعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الإبتدائي 2020، وذلك بعد انتهاء اجازة نصف العام، على أن يتم اعلان النتيجة طبقاً لكل إدارة تعليمية ومدرسة على حدا، حيث تتابع المدارس حالياً عملية تصحيح نتائج امتحانات الصف الرابع الإبتدائي، على أن يتم اعلان النتيجة بالألوان التي تعبر عن مستوى الطالب بديلاً عن الدرجات.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالألوان

تقوم المدارس والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بإعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي وفقاً لنظام الدرجات الجديد بأربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب الطالب للمعارف والمهارات، ويهم الطلاب وأولياء أمورهم التعرف على معاني ألوان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي والتي هي كالتالي:-

اللون الأزرق: يعني أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات وحصل على درجات تتراوح بين 85 و 100 درجة.

يعني أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات وحصل على درجات تتراوح بين 85 و 100 درجة. اللون الأخضر: يدل على أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجة تتراوح بين 65 و85 درجة.

يدل على أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجة تتراوح بين 65 و85 درجة. اللون الأصفر: يدل على أن الطالب يحتاج للحصول على الدعم، وحصل على درجة تتراوح بين 50 و 65 درجة.

يدل على أن الطالب يحتاج للحصول على الدعم، وحصل على درجة تتراوح بين 50 و 65 درجة. اللون الأحمر: يدل على أن الطالب لم يتقن الحصول على المعارف والمهارات المطلوبة ويحتاج إلى الكثير من الدعم، وحصل على درجة تتراوح من 1 إلى أقل من 50 درجة.

أليات تقدير طلاب الصف الرابع الإبتدائي والإنتقال للصف الأعلى

أوضحت وزارة التربية والتعليم الأليات التي من المقرر أن يتم على أساسها تقدير نجاح الطلاب في الصف الرابع الإبتدائي، ومن ثم الإنتقال للصف الخامس، حيث يتم حساب نتيجة الطالب في الفصل الدراسي الأول وفقاً لعدة درجات هي كالتالي:-

درجة الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

درجة المهام الأدائية.

درجات المواظبة والحضور.

ويبلغ مجموع درجات الطالب في كل المقررات الدراسية 100 درجة، ويتم منح الطالب النتيجة من خلال الألوان.

رابط نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2022 برقم الجلوس

يتم اعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الفصل الدراسي الأول 2022، من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لطلاب محافظة القاهرة، أما باقي المحافظات فيتم اعلان النتائج بالمدارس وفقاً للنظام المتبع والمواعيد التي تحددها كل مدرسة على حدا، ويمكن الإستعلام عن النتائج من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية.