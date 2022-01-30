منصة اختبار تسجيل دخول الاختبارات المحاكية 1443

منصة اختبار تسجيل دخول، حيث تعد منصة اختبار هي واحدة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسجيل الدخول للمنصة والولوج الي منصة مدرستي من خلال المنصة الإلكترونية اختبار، وقد عملت الوزارة علي توفير المنصة من أجل توفير كافة الاختبارات المركزية والاختبارات الخاصة بالمحاكاة للدراسات الدولية لطلبة المتوسطة والثانوية، سواء كان ذلك للفصل الدراسي الأول أو الثاني، وذلك بجميع محافظات المملكة لجميع الطلاب والطالبات المسجلين بهذه الاختبارات، ويبحث العديد من المواطنين عن رابط تسجيل الدخول الخاص بهذه المنصة، لذا سنوفر لجميع الطلاب بالمملكة رابط منصة اختبار تسجيل دخول.

منصة اختبار تسجيل دخول

تتيح منصة اختبار أداء العديد من الاختبارات التي تخص بعض المواد مثل مادة اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات والعلوم وغيرها من المواد المقرر للطلاب أدائها، وتحدد منصة اختبار مواعيد محددة يتم تحديدها من جانب وزارة التعليم، علي أن يتم تسجيل دخول منصة اختبار بالخطوات الآتية:

يجب الدخول علي رابط المنصة التالي: منصة اختبار.

يتم النقر علي تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت.

يتم إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك.

ثم الضغط علي تبويب “التالي”.

ثم إدراج كلمة المرور في المكان الخاص بذلك.

ثم الضغط علي دخول للمنصة.

وبذلك يستطيع أي شخص الدخول الي المنصة والاستفادة من جميع الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة لجميع الطلاب.

تسجيل حساب بمنصة اختبار

يستطيع جميع الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية إنشاء حساب بمنصة اختبار من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تم تحديدها علي النحو التالي: