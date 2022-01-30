موعد مباراة مصر والكاميرون 2022 نصف نهائي أمم افريقيا

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عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والكاميرون 2022 يبحث عنه كافة مشجعي الكرة الأفريقية والمصرية الآن، بعد تأهل منتخب مصر اليوم لدور نصف النهائي بعد فوز المنتخب المصري على منتخب المغرب في دور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بهدفين مقابل هدف واحد، الجميع ينتظر أداء المنتخب المصري في المباراة القادمة أمام الكاميرون التي تقام على أرضها البطولة، بعد أن قدم مباراة من أروع مباريات البطولة الحالية 2022، ننقل لكم عبر موقعكم “ثقفني” موعد مباراة مصر والكاميرون القادمة بتوقيت السعودية ومصر لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ومعلقين المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مصر والكاميرون 2022

تُقام مباراة مصر القادمة أمام الكاميرون في يوم الخميس الموافق 3 من فبراير 2022، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة، إلا أنه يمكن مشاهدة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية.

طريق مصر نحو التتويج ببطولة أمم افريقيا 2022

ويطمح المنتخب المصري في الحصول على البطولة لهذا العام للمرة الثامنة، وقد كانت مسيرة المنتخب المصري في تلك البطولة صعبة للغاية بعد أن صعد بالمركز الثاني في دور المجموعات، ثم واجه كوت ديفوار واستطاع أن يحقق الفوز بالركلات الترجيحية بعد مباراة عصيبة، ثم جاءت مصر أمام المنتخب المغربي في 30 يناير 2022.

وحقق منتخب مصر الفوز بعودة رائعة في مباراة المغرب بعد أن سجل الفريق المغربي هدفه الوحيد في الدقيقة الثالثة بركلة جزاء، ثم استطاع المنتخب المصري بتعديل النتائج لصالحه بهدف العالمي محمد صلاح في الدقيقة 53 ، ثم هدف محمود حسن تريزيجيه في الوقت الإضافي في الدقيقة 100، لتصبح النتيجة 2 /1 لصالح منتخب مصر، ويحقق بذلك الصعود إلى الدور نصف نهائي ليضمن مكاناً له ضمن المربع الذهبي في تلك البطولة.

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون

التقى المنتخب المصري بمنتخب الكاميرون في 26 مرة سابقة، استطاع فيها منتخب مصر تحقيق الفوز في 13 مباراة، بينما حقق الكاميرون 6 مرات، وتعادل الفريقان في 7 مباريات جمعت بينهما، المواجهة الأخيرة بين مصر والكاميرون كان الفوز فيها من نصيب الكاميرون في عام 2017، ويأمل جميع المصريون والعرب في فوز مصر للوصول إلى نهائي أمم افريقيا 2022.