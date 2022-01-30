تسجيل الامن العام 2022 اللبناني لحجز جوازات السفر إلكترونيًا عبر gs-appt.gov.lb

تسجيل الامن العام 2022 اللبناني لحجز جوازات السفر، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء لبنان حول تسجيل الامن العام 2022 اللبناني لحجز جوازات السفر وذلك حيث قامت مديرية الأمن العام اللبنانية بالإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية على الإنترنت تُمكن جميع المواطنين في جميع أنحاء دولة لبنان من التقديم على جوازات السفر وذلك سواء كان ذلك الشخص في داخل الجمهورية اللبنانية أو خارجها وذلك في ظل الحرص على سلامة جميع الأشخاص من انتشار فيروس كورونا وفي ظل حرصها على عدم التزاحم، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالتسجيل.

تسجيل الامن العام 2022 اللبناني لحجز جوازات السفر

ومنذ أن قام الأمن العام في لبنان بالإعلان عن فتح باب تسجيل الامن العام 2022 اللبناني لحجز جوازات السفر عبر المنصة الإلكترونية له على الإنترنت وشهدت المنصة إقبال كثير جدًا من جانب عدد كبير من الأشخاص في لبنان وذلك في ظل رغبتهم في تسجيل وحجز جوازات السفر الخاصة بهم بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل، وذلك حيث أكد جميع المواطنين في لبنان على أن الموقع سهل ورائع، ولكن شهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الشائعات والأخبار التي تشير إلى أن البيانات الشخصية التي يتم تسجيلها في خطر لترد المديرية بأن جميع البيانات الخاصة بالمواطنين يتم تسجيلها فقط في مديرية الأمن العام ولا يوجد أي خادم آخر ويتم الاحتفاظ بالمعلومات بطريقة آمنة جدًا ولا يمكن اختراقها بأي شكل من الأشكال.

رابط تسجيل الامن العام 2022 اللبناني لحجز جوازات السفر

وأكدت المديرية العامة للأمن اللبنانية على أن هناك ما يزيد عن 20 ألف طلب من أجل حجز الجوازات عبر رابط تسجيل الامن العام 2022 اللبناني لحجز جوازات السفر والمنصة الإلكترونية التي أعلنتها المديرية وذلك بعد 24 ساعة فقط من الإطلاق، ويمكن لجميع الأشخاص التسجيل عبر الخطوات البسيطة التالية:-