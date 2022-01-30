دمج القرض الشخصي مع العقاري الأوراق ومعايير الأهلية

دمج القرض الشخصي مع العقاري من أهم المنتجات التي قامت البنوك السعودية بتقديمها إلى العملاء، وخصوصًا من يقولون لدي قرض عقاري وأريد قرض شخصي من البنوك وقد ظهرت الكثير من البنوك الحكومية التي توفر أنواع مختلفة من التمويل، من بينها الراجحي السعودي المؤسسة الرائدة في العمل المصرفي وحلول التمويل، وقد وفر البنك حاسبة التمويل العقاري بالإضافة إلى شراء المديونية بنك الراجحي أو الحصول على قروض شخصية مع وجود التزامات وسوف نتعرف على آلية طلب تمويل الراجحي الجديد 2022.

دمج القرض الشخصي مع العقاري

التمويل الشخصي والعقاري يمكن الحصول عليهم في آن واحد والدمج ما بين القرضين من خلال بنك الراجحي في المملكة السعودية، ولكن من أجل دمج القرض الشخصي مع العقاري ينبغي أن يكون هناك مجموعة من المعايير متوفرة في المواطنين ومن بينها:

الحد الأدنى لقيمة الرواتب للعملاء الراغبين في الحصول على القرضين هو ألفين ريال سعودي إن كان موظف في أحد المؤسسات.

ولكن في حال الإحالة على التقاعد، فلا بد أن يحصل على راتب لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

كما حدد المصرف الحد الأدنى للعمل، بحيث لا يزيد عن 60 سنة في حال الإحالة إلى التقاعد، والمتقاعدين بالفعل يمكنهم التقديم أيضًا ولكن أعمارهم لا تكون أكثر من 65 عام عند التسجيل لطلب القرب.

الأوراق المطلوبة للتمويل الشخصي والعقاري

ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل والمعلومات عن آلية الحصول على تمويل شخصي وتمويل عقاري من خلال زيارة موقع بنك الراجحي الإلكتروني alrajhibank.com.sa كما يمكن الاتصال على رقم 966920005544 من أي مكان داخل المملكة، ويرجى تحضير الأوراق والمستندات التالية من أجل التقديم على القروض: