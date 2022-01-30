موعد إيداع المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa والتي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن آخر أخبار المقطوعة بعدما انقطعت أخبارها لأكثر من عامين، حيث أعلنت الوزارة انتقال التسجيل والاستعلام عن المقطوعة على رابط الضمان الاجتماعي المطور بما يتيح إعادة التسجيل من جديد في المقطوعة ليتم تسجيل الراغبين في الحصول على الدعم من الوزارة، وانتشرت الأخبار عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة وعن اقتراب تحديد موعد الصرف بعد تحديث بيانات التسجيل الإلكتروني فيها.

“بالسجل المدني” موعد إيداع المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa رمضان 1443 (تسجيل – استعلام)

تختص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بكافة الخدمات المالية والتأهيلية والتدريبية للمستفيدين منها، حيث تقوم باستقبال تسجيل الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة للعاطلين والمحتاجين ودعم المرأة السعودية، حيث تم إطلاق برنامج الضمان المطور لدعم المحتاجين والعاطلين والموظفين أصحاب الدخل الشهري القليل، أقل من الحد المانع للضمان، والمرأة السعودية من المطلقات والأرامل وزوجات الموظفين وغيرهم، وتم عمل العديد من التحديثات في نظام الضمان ليشمل التأهيل والتدريب بالبرامج لتوفير فرص مناسبة لعمل العاطلين.

برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد لدعم الأفراد المستقلين والاسر السعودية والعاطلين عن العمل.

تسجيل برنامج التأهيل الشامل لدعم المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين على العمل.

برنامج المساعدات المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي لدعم مستفيدي الضمان بمبالغ مقتطعة لهم للمساعدة في عدد من سبل الصرف.

آخر أخبار المساعدات المقطوعة 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير رابط التسجيل الخاص بالضمان الاجتماعي للضمان المطور، لتحديث بيانات مستفيدي الوزارة كما أعلنت تغيير الرابط الذي يتم استقبال تسجيلات الضمان والمساعدات المقطوعة على sbis.hrsd.gov.sa وبذلك يقوم مستفيدي الوزارة، من لضمان الاجتماعي ومقطوعة الضمان، بالتسجيل من جديد على الرابط الجديد أو تحديث بياناتهم عليه حسب الشروط الجديدة للاستحقاق، على أن يتوقف الرابط القديم بشكل كامل في 23 مايو 2022.

موعد المقطوعة عن شهر رمضان 1443

لم تقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة بالبنوك، بينما أعلنت تحديث بيانات المقطوعة بالتسجيل على رابط الضمان المطور، ويتوقع أن يتم إيداع المقطوعة بعد الموافقة على الميزانية الخاصة بها في البنوك ابتداء من رجب وحتى رمضان 1443.