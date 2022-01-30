نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاختبارات النهائية الترم الثاني 1443 حسب تقويم وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الاختبارات النهائية الترم الثاني 1443 ، أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. وهو من أهم الأمور التي تشغل بال الطلاب وأوليائهم على حد سواء في السعودية، ولا بد من أن نشير إلى أن الوزارة قد قامت بإجراء عدة تعديلات وتغييرات على العام الدراسي الحالي. حيث تمت إعادة النظام الحضوري الوجاهي لمختلف المراحل التعليمية، كما تم تطبيق الشروط الصحية المفروضة. مثل تلقي جرعات لقاح كورونا، والتأكيد على ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي، بالإضافة إلى ذلك فقد شمل التغيير أيضا رزنامة مواعيد الاختبارات والعطل المدرسية للسنة الحالية. وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع موعد الاختبارات النهائية الترم الثاني وآلية الاختبارات، تابعوا معنا التفاصيل.

موعد الاختبارات النهائية الترم الثاني 1443

يبحث الكثير من الطلاب السعوديين وكذلك أولياء أمورهم عن موعد الاختبارات النهائية الترم الثاني 1443 . والتي حددتها وزارة التعليم السعودية مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا من أجل ضمان سلامة الطلاب. كان هذا بعد أن تم وضع الكثير من الخطط الدراسية المستحدثة من أجل تطوير الأنظمة التعليمية في السعودية. مع توحيد كيفية العمل والتعليم في المدارس السعودية.

علاوة على ذلك، فإنّ موعد الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثاني تمّ تحديده من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. وسيكون كما يلي: ستبدأ الاختبارات بتاريخ يوم الأحد في السادس والعشرين من رجب عام 1443 هجري. الموافق للسابع والعشرين من شهر فبراير 2022 ميلادي، مع العلم بأن الاختبارات ستستمر لمدة عشرة أيام، لتنتهي بتاريخ السادس من شعبان الموافق للتاسع من مارس.

موعد إجازة الترم الثاني

بعد أن ينتهي الطلاب من أداء امتحانات الفصل الثاني، ستمنح لهم إجازة راحة في كل مدارس المملكة، وحسب ما أعلنته وزارة التعليم في التقويم الدراسي. ستبدأ إجازة الترم الثاني 1443 يوم الخميس السابع من شعبان من عام 1443هـجري، والموافق لتاريخ العاشر من مارس من عام 2022م وتستمر الإجازة لمدة عشرة أيام قبل أن يبدأ الطلاب دوام الفصل الدراسي الثالث.

آلية الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثاني في السعودية

جاء في بيان وزارة التعليم السعودية بأنه قد تم تحديد آلية خاصة بإجراء الاختبارات النهائية، إذ من المقرر أن يتم إجراؤها عن بعد. وهذا من خلال المنصة الإلكترونية “مدرستي”، وقد حدد الوقت لذلك من بداية الساعة الرابعة عصرا. وهذا تبعا لجداول الامتحانات التي يعلن عنها لكل طلاب الابتدائية للسنة الحالية 1443، وهذا من أجل ضمان سلامتهم من الإصابة بالوباء.

أما بالنسبة لطلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية ستجرى الامتحانات النهائية حضوريا، بشرط أن تكون أعمار كل الطلاب قد تجاوزت 12 سنة. وأن يكونوا متلقين لجرعات كورونا، مع التقيد بكل إجراءات الوقاية من الوباء. إذ سيتم تقسيمهم إلى مجموعات لتقديم الاختبارات طوال اليوم. على أن تتم في جلسة واحدة، مع العلم بأنّ عدد المواد الممتحن فيها لا تتجاوز مادتين في اليوم الواحد.

وبهذا نختم مقالنا الذي خصصناه لموضوع يهم الكثير من الطلاب من مختلف الفئات وهو موعد الاختبارات النهائية الترم الثاني 1443. والذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، والتي تسعى لتوفير الأجواء الملائمة لكل الطلاب. مع العلم بأنه ستمنح لهم إجازة مباشرة بعد استكمال امتحانات الفصل الثاني، وفي الأخير نرجوا التوفيق لكل الطلاب.