نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تقديم طلب تجنيد الامن العام الاردني 2022 والشروط المطلوبة للتقديم للذكور والاناث psd.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تقديم طلب تجنيد الامن العام الاردني 2022 والشروط المطلوبة للتقديم نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على طرق وخطوات التقديم على الامن العام الاردني التي ستستعرض و نتابع مع حضراتكم الان خطوات وطرق التسجيل عليها عبر موقع الرسمي الذي قد تم الإعلان عنه بالساعات القليلة الماضية

موقع تقديم طلب تجنيد الامن العام الاردني

بشكل مؤخر وبالساعات القليلة الماضية قد تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الدخول على موقع تجنيد الامن العام الاردني لاجل اتمام التسجيل على طلب تجنيد الامن العام المقرر من قبل مديرية شؤون الأفراد ومركز التجنيد بالأمن العام بالمملكة الهاشمية، التي قد اعلنت عن مجموعة من الوظائف التي جاءت بشكل شاغر داخل المملكة الهاشمية لقبول التجنيد للذكور والإناث داخل مديرية الامن العام الهاشمية فى وظائف جاءت مطروحة لحاملي مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس وغيرها من المؤهلات التي جاءت مطلوبة للقبول على تلك الوظائف التي سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز و عبر الفقرة التالية طرق وخطوات التسجيل عليها بمنتهى السهولة

خطوات التسجيل على وظائف الأمن العام بالأردن

تم الاعلان رسمياً عن الرابط الرسمي للتسجيل على وظائف تجنيد الامن العام الاردني الذي جاء داخل الرابط التالي”هنا” على ان يصبح بإمكان الراغبين بالتسجيل على تلك الوظائف الدخول على هذا الرابط والمباشرة على تسجيل كافة البيانات التي جاءت مطلوبة للتقديم على الأمن العام سواء اسم المتقدم الرباعي او رقم الهوية او تقديم الشهادة أو المؤهل داخل الايقونة المخصصة لها

شروط التسجيل على وظائف الأمن العام بالأردن

ان يتصف المتقدم باللباقة المدنية من حيث يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث لا يقل طول المتقدم عن 168 والإناث عن 160

ان لايكون المتقدم يعاني أي مرض مزمن وأن يكون لائقا صحيا

ان لا يسبق للمتقدم لشغل احدي وظائف القوات المسلحة الاردنية

ان لايتجاوز عمر المتقدم عن 27 عاماُ

ان يكون المتقدم على وظائف الامن العام الاردني حاصل على الجنسية الاردنية او من اصول اردنية