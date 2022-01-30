واشنطن: روسيا ستواجه ضغوطا بالأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تعهدت ليندا توماس جرينفلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن يمارس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضغوطا قوية على روسيا خلال جلسة مقررة غدا الاثنين لمناقشة حشد موسكو للقوات بالقرب من أوكرانيا والمخاوف المتزايدة من احتمال أن تكون موسكو تخطط لغزو.





وقالت جرينفيلد عن الولايات المتحدة وباقى الدول الأعضاء فى المجلس، فى تصريحات لبرنامج (هذا الأسبوع) الذى تقدمه محطة "ايه بى سى" التلفزيونية، اليوم الأحد: أصواتنا موحدة فى دعوة الروس لإيضاح موقفهم.. سنذهب إلى القاعة (اجتماع مجلس الأمن) مستعدين للاستماع إليهم، لكن دعايتهم لن تشتت انتباهنا.

يأتى هذا، فيما حشدت روسيا ما يقدر بـ 100 ألف جندى قرب حدودها مع أوكرانيا، ما أثار تحذيرات قوية من جانب الغرب من أن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا.

وتطالب روسيا فى المقابل بأن يتعهد الناتو بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام للحلف، ووقف نشر أسلحته قرب الحدود الروسية وسحب قواته من أوروبا الشرقية.

بينما رفض رئيس مجلس الأمن الروسى، نيكولاى باتروشيف، الأحد التحذيرات الغربية بشأن غزو مخطط له.

نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ( تاس) عن بات وشيف قوله "فى الوقت الحالى، يقولون إن روسيا تهدد أوكرانيا- وهذا سخيف تماما.. لا نريد الحرب ولا نحتاجها على الإطلاق".

من جهتها، تقول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى إن الغزو الروسى سيؤدى إلى فرض عقوبات شديدة.