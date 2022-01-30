وقالت جرينفيلد عن الولايات المتحدة وباقى الدول الأعضاء فى المجلس، فى تصريحات لبرنامج (هذا الأسبوع) الذى تقدمه محطة "ايه بى سى" التلفزيونية، اليوم الأحد: أصواتنا موحدة فى دعوة الروس لإيضاح موقفهم.. سنذهب إلى القاعة (اجتماع مجلس الأمن) مستعدين للاستماع إليهم، لكن دعايتهم لن تشتت انتباهنا.
يأتى هذا، فيما حشدت روسيا ما يقدر بـ 100 ألف جندى قرب حدودها مع أوكرانيا، ما أثار تحذيرات قوية من جانب الغرب من أن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا.
وتطالب روسيا فى المقابل بأن يتعهد الناتو بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام للحلف، ووقف نشر أسلحته قرب الحدود الروسية وسحب قواته من أوروبا الشرقية.
بينما رفض رئيس مجلس الأمن الروسى، نيكولاى باتروشيف، الأحد التحذيرات الغربية بشأن غزو مخطط له.
نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ( تاس) عن بات وشيف قوله "فى الوقت الحالى، يقولون إن روسيا تهدد أوكرانيا- وهذا سخيف تماما.. لا نريد الحرب ولا نحتاجها على الإطلاق".
من جهتها، تقول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى إن الغزو الروسى سيؤدى إلى فرض عقوبات شديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: روسيا ستواجه ضغوطا بالأمم المتحدة بشأن أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.