طالبان تعلن استئناف الدراسة فى الجامعات الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وقال: "ستستأنف الفصول الدراسية فى جميع مؤسسات التعليم العالى فى المقاطعات ذات المناخ الدافئ فى 2 فبراير المقبل، أما فى المقاطعات ذات المناخ البارد، ستبدأ الدروس فيها فى 26 فبراير"، دون تحديد ما إذا كان سيسمح للفتيات بالعودة إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف: "سيمنح الجميع 3 أسابيع للفترة الانتقالية، وبعدها ستجرى الامتحانات فى كل جامعة، وعندها فقط سيبدأ فصل دراسى جديد".

وأشار إلى أن المقاطعات ذات المناخ الدافئ فى أفغانستان تشمل ننغرهار، وقندهار، ونمروز، وهلمند، وخوست، وبكتيا، وبكتيكا، ولاغمان.

وتم تعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس الأفغانية فى نهاية أغسطس الماضى، بعد استيلاء طالبان على السلطة فى البلاد.

وأعيد فتح مدارس المبتدئين فى 19 سبتمبر، لكن لم يسمح إلا للصبيان والمدرسين بالذهاب، وفى وقت لاحق أوضحت الحركة أنه "لن يتم قبول الفتيات فى العملية التعليمية، إلا بعد الانتهاء من العمل التحضيرى لتقسيم الفصول والمبانى وتوزيع المعلمين فى المدارس والجامعات".