أوكرانيا: على روسيا سحب قواتها من الحدود ومواصلة الحوار

جدة - نرمين السيد - وتعهد السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن سيضغط بشدة على روسيا فى جلسة غد الاثنين لمناقشة حشد موسكو للقوات بالقرب من أوكرانيا والمخاوف المتزايدة من التخطيط لغزو.

من جهتها، قالت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد فى برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC اليوم الأحد: "أصواتنا موحدة فى دعوة الروس لتوضيح موقفهم".

وأضافت "نحن نذهب إلى المحادثات مستعدين للاستماع إليهم، لكن ذلك لن يصرف انتباهنا عن دعايتهم."