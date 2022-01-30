بفارق 9 أصوات.. حكومة اليونان تنجو من سحب الثقة

جدة - نرمين السيد - وأفشل البرلمان اليونانى مساء اليوم الأحد، مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة المحافظة والتى طرحها زعيم أبرز حزب معارض أليكسيس تسيبراس، بفارق 9 أصوات إذ صوت 142 نائبا لصالحها فى البرلمان المؤلف من 300 مقعد.

وكان تسيبراس رئيس الوزراء السابق الذى هزمه كيرياكوس ميتسوتاكيس فى انتخابات 2019، ندد بطريقة تعامل الحكومة مع العاصفة الثلجية التى طاولت أثينا وأجزاء أخرى من اليونان.

وتوجه تسيبراس إلى رئيس الوزراء ميتسوتاكيس بالقول فى البرلمان الأحد :"استقل ووجه دعوة إلى انتخابات"، متهما الحكومة بالفشل فى إدارة أزمة الوباء أيضا وفى استجابتها لارتفاع أسعار الطاقة.