جدة - نرمين السيد - وأفشل البرلمان اليونانى مساء اليوم الأحد، مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة المحافظة والتى طرحها زعيم أبرز حزب معارض أليكسيس تسيبراس، بفارق 9 أصوات إذ صوت 142 نائبا لصالحها فى البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
وكان تسيبراس رئيس الوزراء السابق الذى هزمه كيرياكوس ميتسوتاكيس فى انتخابات 2019، ندد بطريقة تعامل الحكومة مع العاصفة الثلجية التى طاولت أثينا وأجزاء أخرى من اليونان.
وتوجه تسيبراس إلى رئيس الوزراء ميتسوتاكيس بالقول فى البرلمان الأحد :"استقل ووجه دعوة إلى انتخابات"، متهما الحكومة بالفشل فى إدارة أزمة الوباء أيضا وفى استجابتها لارتفاع أسعار الطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفارق 9 أصوات.. حكومة اليونان تنجو من سحب الثقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.