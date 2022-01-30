بوريل: نفضل الدبلوماسية ومستعدون لذلك إن خفضت روسيا تصعيدها

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الجانب الأوروبى مستعد للمضى قدما إذا تناولت روسيا المناقشات حول الأمن فى أوروبا بطريقة متوازنة ومتبادلة. وقال: "روسيا تشن ضدنا سياسة حرب الأعصاب.. لذا فعلينا أن نحافظ على حربنا". وأكد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ينسقان مواقفهما بشكل مستمر ويناقشان الخطوات التى يجب اتخاذها. وتابع: "مع تصاعد التوترات على الحدود الشرقية، تظل وحدتنا مصدر قوتنا". تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أى خطط لديها لشن أى "هجوم" على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية لها بذلك.

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