عاجل- وفاة رضيعة إيطالية عمرها عامين إثر إصابتها بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، تم نقل الرضيعة إلى المستشفى فى مدينة كاتانزارو فى جنوب إيطاليا، أمس السبت، وبعد أن ساءت حالتها قرر المسعفون المحليون نقلها على وجه السرعة إلى العاصمة.

وضعت الرضيعة على أجهزة الإنعاش القلبى وتم نقلها على متن طائرة عسكرية إلى روما، وقال المستشفى فى بيان: "تم استقبال المريضة فى حالة ميؤوس منها مع فشل تنفسى وضعف فى الوظائف الحيوية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، توفيت الفتاة بعد ساعات قليلة من وصولها إلى المستشفى".

يشار إلى أنه لم يتم تطعيم الطفلة المتوفاة ضد فيروس كورونا حيث يبدأ التطعيم فى إيطاليا من سن الخامسة، لتأتى هذه الوفاة بعد يومين من وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات غير مطعم بسبب مشاكل قلبية خطيرة ناجمة عن إصابته بكوفيد -19.

من جانبها كانت الجمعية الإيطالية لطب الأطفال (SIP) قد أبلغت عن زيادة ملحوظة فى عدد الأطفال فى المستشفى بسبب كوفيد-19، وذلك على الرغم من انخفاض أعداد الحالات الجديدة لدى جميع الفئات العمرية الأخرى.

و خلال الأسبوع الماضى، تضاعف عدد إصابات كورونا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث قفز عددهم من 113 إلى ما يقرب من 400 شخص، ما دفع الجمعية الإيطالية لطب الأطفال إلى تلقيح جماعى عاجل للأطفال.