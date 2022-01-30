هواوى تقاضى السويد على خلفية استبعادها من نشر شبكة الجيل الخامس

جدة - نرمين السيد - أعلنت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوى" أنها تقدّمت بشكوى قضائية ضد السويد أمام محكمة تابعة للبنك الدولى على خلفية حظر بيع منتجاتها لشبكة إنترنت الجيل الخامس فى البلاد.





وأعلنت "هواوى" أن قرار السلطات السويدية الذى وصفته بأنه "تمييزى ضدها" والذى قضى بـ"استبعادها من عملية إطلاق شبكة الجيل الخامس ألحق أضرارا بالغة باستثمارات هواوى فى السويد".

وأشارت المجموعة الصينية إلى أنها "أطلقت إجراءات تحكيمية ضد مملكة السويد" أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى "عقب عدد من التدابير اتّخذتها السلطات السويدية استهدفت بشكل مباشر استثمارات هواوى فى السويد من خلال استبعاد هواوى من عملية إطلاق منتجات وخدمات شبكة الجيل الخامس فى البلاد".

ولم تعلن "هواوى" المبلغ الذى تطالب به لتعويض العطل والضرر اللاحق بها، لكن بحسب القناة التلفزيونية الرسمية "اس.فى.اى"، يبلغ التعويض الأولى المُطالب به 5،2 مليارات كرونة سويدية (495 مليون يورو)، لكن فى نهاية المطاف قد يصبح أكبر بكثير.

وبعدما احتذت بما فعلت المملكة المتحدة فى منتصف العام 2020، أصبحت السويد ثانى بلد أوروبى، والأول فى الاتحاد الأوروبى، يمنع الجهات المشغّلة للاتصالات من استخدام تجهيزات "هواوى" فى شبكة الجيل الخامس فى البلاد.

كذلك، أمرت السويد "هواوى" بسحب التجهيزات التى سبق أن تم التزوّد بها بحلول الأول من يناير 2025.

وبعد شكوى تقّدمت بها "هواوى"، قضت محكمة سويدية فى يونيو 2021 بالمصادقة على قرار السلطات السويدية للبريد والاتصالات.

وتسبب الإجراء بتأزم العلاقات بين السويد والصين. وكانت بكين حينها قد حذّرت من أن قرار السلطات السويدية للبريد والاتصالات قد تكون له "تداعيات" على الشركات السويدية العاملة فى الصين.