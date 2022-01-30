العراق: مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من الشرط فى هجوم داعشى فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر - فى تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "عصابات داعش قامت بالهجوم المباشر على نقطة تابعة للواء الآلى الثالث شرطة اتحادية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من قرية أحمد الطيار ضمن ناحية الرياض بمحافظة كركوك" ، وأسفر الهجوم عن استشهاد اثنين من أفراد النقطة وإصابة ثالث.

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