كندا تستدعي عددا من موظفي سفارتها في أوكرانيا

أعلنت الحكومة الكندية أنها قررت إجلاء بعض أسر الدبلوماسيين، واستدعاء الموظفين غير الأساسيين في سفارتها لدى أوكرانيا.
وشددت على أنها "تواصل مراقبة الوضع في أوكرانيا عن كثب، بينما تظل سلامة المواطنين الكنديين على رأس أولويات حكومة أوتاوا".
وقالت: "مسؤولونا مستعدون لتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين الكنديين حسب الحاجة، ولا تزال أبواب السفارة الكندية لدى أوكرانيا مفتوحة".
وأعلنت أوتاوا في وقت سابق أنها "ستجلي عائلات الدبلوماسيين الذين لديهم أطفال دون سن 18 عاما من أوكرانيا على خلفية الوضع هناك".
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