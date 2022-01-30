العواصف العاتية تشل حركة القطارات في جمهورية التشيك

تعرضت حركة النقل بالقطارات بين براغ والمناطق الجنوبية الشرقية في جمهورية التشيك للشلل بسبب تساقط الأشجار على السكك الحديدية جراء العواصف.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن "الرياح العاتية التي وصلت في بعض الأماكن إلى قوة الإعصار في جمهورية التشيك قطعت الأسلاك الكهربائية في بعض أقسام السكة الحديدية التي تربط براغ بمدينة برنو جنوب شرقي البلاد".

وأضافت أن "حركة القطارات تعطلت أيضا بسبب الأشجار التي اقتلعتها الرياح العاتية وألقتها على السكك الحديدية".

وبلغت سرعة الرياح في المرتفعات شمال جمهورية التشيك 188 كم/ساعة، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 50 ألف أسرة في قرية فيلكي بريزتوشنا، الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا غرب براغ.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تهب رياح عنيفة تصل إلى شدة الإعصار حتى يوم الاثنين.