قتلى ومصابون في هجوم استهدف موكب حاكم مقاطعة كولومبية

قتل رجلا شرطة في كولومبيا مساء السبت وأصيب ثلاثة آخرون بهجوم على موكب حاكم مقاطعة كاكويتا في بلدية لا مونتانيتا جنوب البلاد. وقال المدير العام للشرطة خورخي فارغاس في تغريدة "ندين العمل الإرهابي الجبان الذي أودى بعنصرين من شرطتنا". وأوضحت القيادة العليا للشرطة أن الشرطيين كانا مكلفين بالإشراف على "أمن موكب الحاكم" في بلدية لا مونتانيتا. وأكدت السلطات المحلية أن غاسكا والموظفين الذين كانوا يرافقونه "بخير".

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