أسفر تصادم 6 سيارات بولاية نيفادا الأمريكية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخر حالته حرجة، فيما تسعى الشرطة لتحديد أسباب الحادث.
وتحقق الشرطة في ما إذا كانت عجلة القيادة قد اختلت في يد أحد السائقين قبل أن يتجاوز إشارة مرور حمراء.
وقالت شرطة لاس فيغاس إن هذا السائق وراكبا كانا بين القتلى فيما تراوحت أعمار الضحايا الآخرين بين أحداث وبالغين في منتصف العمر.
وأوضحت الشرطة أن شخصين نقلا إلى المستشفى حيث توفي أحدهما فيما لا يزال الآخر في حالة حرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 9 أشخاص بحادث سير بولاية نيفادا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.