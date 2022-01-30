نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استطلاع عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استطلاع عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ، من أكثر ما يشغل بال طلاب العراق في مختلف المحافظات في الوقت الحالي هو رابط نتائج القبول الموازي، حيث ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن الرابط الرسمي للحصول على النتائج، حيث ان النتائج من المقرر ان تصدر إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا ضمن الاجراءات الاحترازية الهامة الخاصة بفيروس كورونا، والجدير بالذكر ان نتائج الطلاب من المقرر ان تصدر خلال الساعات القليلة القادمة حسب ماتم الإعلان عنه من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية، والتعرف على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

رابط استطلاع عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج القبول الموازي من المقرر أن تصدر من خلال موقع نتائجنا المعتمد بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث ان النتيجة ستصدر إلكترونيًا بناءًا على التفاصيل المُعلنة، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات المطلوبة من الطلاب داخل الموقع مثل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، والجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بشكل رسمي ان النتيجة ستتوفر فقط من خلال موقع نتائجنا ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي فقط، ولا يوجد اي مواقع اخرى مصرح بها من قبل الوزارة.

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم عن خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي، حيث انه يمكن التعرف على نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق إجراء الخطوات التالية:

في الخطوة الاولى قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك العديد من الخدمات، انقر على “نتائج القبول الموازي” ضمن تلك الخدمات.

بعد الدخول سيطلب منك الموقع بعض البيانات مثل الرقم الامتحاني ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات.

بعد اتمام ادخال البيانات بشكل صحيح انقر على استعلام وستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

شروط القبول الموازي

نستعرض عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز اهم شروط وضوابط القبول الموازي فى جميع الجامعات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي الكليات الطبية او الهندسية او الصيدلة او غيرها من التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات التي جاءت امام جميع الطلاب والطالبا ت لتاتي اهم الضوابط والشروط على النحو التالي:-

النسبة لما يتعلق بكليات الطب يشترط أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 3 درجات بالنسبة للحد الأدنى.

كما أن يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع درجات 4 عن الحد الأدنى، وهذا بالنسبة لجميع كليات الهندسة.

أما باقي الكليات فقد قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة الدرجات عن 6 درجات من مستوى الحد الأدنى.

حتى يتمكنوا من قبول طلباتهم في جامعات العراق.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

حتي الان تتزايد حدة بحث جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الاعلان عنها بمنتهي السهولة من المنزل عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية التي جاءت امام جميع الطلاب والطالبات للاعطاء الفرصة امام جميع الطلاب على اجراء الاستعلام والتعرف على تلك النتائج من المنزل

نتابع على مدار الساعة اجدد التفاصيل المطروحة حول خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق التي قد تم الاعلان عنها فى جميع المحافظات العراقية، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخر على معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وكذلك نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية