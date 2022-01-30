الإمارات.. اعتراض وتدمير "باليستي" حوثي استهدف الدولة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.
وأكدت وزارة الدفاع أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.
وتمكنت القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.
كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.
كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.
من جهة أخرى، أكدت قيادة التحالف العربي تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية.
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