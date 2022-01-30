الجزائر: تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة والطيب لوح

كما جاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا وسط بعض المحامين، مع تمسك المتهم الطيب لوح بحضور كافة دفاعه وبسبب غياب المتهمة غير الموقوفة العضو السابق بمجلس الأمة بتلمسان مريم بن خليفة.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة ظهر فى صحة جيدة، مبديا استعداداه للمحاكمة.
ويتابع فى القضية على غرار المتهمين الموقوفين السعيد بوتفليقة والطيب لوح، رجل الأعمال الموقوف على حداد الذى يمثل فى هذه المحاكمة عبر محاكمة مرئية من سجن تازولت بباتنة، بالإضافة إلى قضاة سابقين بوزارة العدل سيمثلون كمتهمين غير موقوفين، يتقدمهم المفتش العام السابق بوزارة العدل المتهم الطيب بن هاشم والأمين العام زواوى لعجين.
كما يتواجد فى القضية أيضا، أربع متهمين فى حالة فرار وهم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل وحرمه نجاة عرفات ونجليه اثنين.
ويواجه الطيب لوح ومن معه جناية التحريض على التزوير فى محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة فى التحريض على التحيز، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة فى إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة فى إعاقة السير الحسن للعدالة.
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