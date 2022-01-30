المرصد: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات سجن غويران فى الحسكة

جدة - نرمين السيد - وأشار المرصد فى بيان الأحد إلى سقوط 268 قتيلا للتنظيم و98 لقوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديموقراطية، وسبعة مدنيين.

ويعود استمرار الحصيلة فى الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال "عمليات التمشيط والتفتيش" فى "مبانى (السجن) وأحياء محيطة به"، على ما أكد المرصد.

وأشار المرصد إلى أن "الحصيلة غير نهائية" عازيا الأمر إلى "وجود عشرات الجثث غالبيتها محروقة ومشوهة".

والحصيلة مرشّحة للارتفاع، بحسب المرصد، نظرا لتعرض عدد من المقاتلين الأكراد لإصابات بالغة فى المعارك.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية ذات الغالبية الكردية قد أعلنت الأحد انتهاء عمليات التمشيط فى محيط سجن غويران.

وجاء فى بيان لهذه القوات "نعلن انتهاء حملة التمشيط فى سجن الصناعة بحى غويران فى الحسكة وإنهاء الجيوب الأخيرة التى كان مرتزقة داعش يتحصنون فيها فى المهاجع الشمالية".