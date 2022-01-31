أفاد مراسل RT مساء يوم الأحد بمقتل أربعة أشخاص إثر انفجار في معمل لإنتاج المواد الغذائية بمدينة مشهد شمال شرقي إيران. وصرح مهدي رضائي نائب جهاز إطفاء مشهد بأن الانفجار وقع في مصنع في بلدة قلات الصناعية، وأنه خلف 4 قتلى حتى الآن. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه لم يتم تحديد السبب الرئيسي للانفجار، كما أن عملية إزالة الأنقاض جارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران.. مقتل 4 أشخاص بانفجار في معمل للمواد الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.