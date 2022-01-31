البرازيل.. أمطار غزيرة تتسبب بمقتل 19 شخصا في ساو باولو

أعلن غواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية أن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة ليل الأحد في جنوب شرق البلاد.
وكتب على "تويتر": "حزين للغاية للأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة في ساو باولو.. أعبر عن تعازي لعائلات وأصدقاء الضحايا الـ19.. نجري عملية إنقاذ، وأمرنا بتخصيص أموال لمساعدة الضحايا".
وبحسب قناة "غلوبو" التلفزيونية، "تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى تهدم وسقوط مبان سكنية في عدة بلديات بالولاية".
وأعلنت السلطات المحلية، سقوط حوالي 115 مم من الأمطار في بعض المناطق خلال 12 ساعة، فيما ألغيت يوم الأحد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب الوضع الصعب.
ومنذ بداية موسم الأمطار في نوفمبر 2021، لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم في ولايتي ميناس غيرايس وباهيا.
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