here رابط psd.gov.jo لتقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2022 والشروط المطلوبة من موقع مديرية الامن العام

تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني، تتزايد عمليات البحث بشكل هائل من خلال الكثير من محركات البحث المتنوعة في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الاستفسار عن الموقع الإلكتروني والشروط اللازمة لتقديم طلب تجنيد الأمن العام، مثل إدارة شؤون الموظفين المعلنة للشعب عن طريق مركز التجنيد الأمني في المملكة كما أعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة في المملكة لغرض تجنيد الذكور والإناث لمديرية الأمن العام بصفة متشدد لحاملي الدبلومات والبكالوريوس، كما أعلن عن وظائف سائق للذكور فقط، الذين حصلوا على شهادة التوجيهي بنجاح، وسنتعرف في الفقرات التالية علي جميع تفاصيل الوظائف والشروط اللازمة التي الاعلان عنها بشكل مؤخر للتقديم والرابط للاستعلام عنها التي سنتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الانمن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على نحو الفقرة التالية التي جاءت على النحو التالي

تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني

أعلن مركز التجنيد الأمني في المملكة عددًا من الشروط الخاصة بالتقديم الطلب التي يجب ان تنطبق مع جميع المتقدمين على الامن العام الاردني التي على النحو التالي:

أن يكون المتقدم شخص أردني الأصل وحاصل علي الجنسية الأردنية.

يجب ألا يزيد عمر راغب علي التجنيد عن 27 عامًا حتى 31/12/2022.

ينبغي أن يكون طول المتقدم متناسق مع وزنه، ولا يقل طوله عن 168 سنتيمتر للذكور و 160 للإناث.

يجب أن يتمتع بحسن السلوك السيرة وألا يكون محكوما عليه في أي قضية خاصة بالشرف أو الأمانة.

يجب أن تكون الإناث عزباء.

ينبغي أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة.

ألا يعتبر خادم سابق في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.

كيفية ألاستعلام عن طلب التجنيد في الأمن العام بالاردن

يمكن الاستعلام عن طريق هذا الموقع الإلكتروني www.psd.gov.jo لتقديم طلب توظيف في الأمن العام، أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية عن الخطوات المتبعة لكي يتم التقديم علي الوظائف كالتالي:

هذا ومن المقرر على ان يتم تسجيل بيانات المتقدمين على تلك الوظائف الشاغرة على موقع مديرية الامن العام الاردني اون لاين على ان يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة امام المتقدمين على تلك الوظائف داخل الايقونات المخصصة لتسجيل تلك البيانات على ان يتم البدء على مراجعة البيانات الخاصة بالمتقدمين واعلان نتائج تلك الوظائف اون لاين من خلال موقع مديرية الامن العام