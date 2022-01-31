التسجيل بالحرس الوطني طبابه المدرسة العسكرية 1443

التسجيل بالحرس الوطني طبابه، حيث توفر وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يتم تقديمها من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين هذه الخدمات خدمة التقديم في المدرسة العسكرية وهي “طبابه” والتي تعد أحد المدارس التي تتبع للوزارة، وقد وفرت الوزارة هذه المدرسة كأحد المدارس العسكرية الصحية، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى توفير تدريب وتأهيل لجميع المنضمين إليها للعمل بالوظائف الصحية بعدد من التخصصات الطبية التي يتطلبها قطاع العمل العسكري، وأيضاً حتي يستطيع أي شخص التقديم في الوظائف التي تكون خالية بوحدات العمل الخاصة التي تكون تابعة للحرس الوطني أو للمستشفيات الخاصة بجميع محافظات المملكة، واليكم طريقة التسجيل بالحرس الوطني طبابه.

شروط التسجيل بالحرس الوطني طبابه

أوضحت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، عن الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين في مدرسة طبابة الحرس الوطني، ومنها ما يلي:

يشترط علي جميع المتقدمين للمدرسة أن يكونوا من حاملي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، علي أن يتم استثناء من تمت نشأته مع والديه بخارج البلاد خلال الفترة الخاصة بخدمة الوطن.

يشترط أن يكون كل متقدم من الحاصلين علي شهادة الثانوية بمجموع لا تقل نسبته عن 65%.

يجب علي المتقدم أن يجتاز جميع الاختبارات المرتبطة باختبار القدرة العامة بنسبة عامة لا تقل عن 70%.

التقديم من بين شروطه أن التفرغ التام من جانب المتقدم للدراسة بالمدرسة.

يجب عدم عمل الشخص بأي وظيفة تكون تابعة لقطاع العمل الحكومي.

الحد الأدنى للتسجيل بالمدرسة هو 23 عامًا.

يشترط أن يكون الشخص الراغب في التقديم ذو سمعة وسيرة حسنة.

عدم صدور أي أحكام ضد المتقدم تخل بالأمانة والشرف.

رابط التسجيل بالمدرسة العسكرية طبابه

يتم التقديم في مدرسة طبابة الحرس الوطني عبر تسلسل من الخطوات الإلكترونية التي تم توضيحها علي الترتيب التالي: