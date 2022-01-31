نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في برنامج التسويق بالعمولة “أفلييت نون” في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة ، أصبح التسويق بالعمولة أحد أكثر الطرق شيوعًا لكسب المال عبر الإنترنت ، وهو أحد أشكال التسويق الرقمي الذي يطور أساليبه وتقنياته بسرعة. فيما يتعلق بآلية التتبع ولوحات التحكم وأدوات المسوقين الأخرى ، فضلاً عن أنظمة حساب الأرباح التي يمكن أن تفرض عليك عمولات على المبيعات التي يتم جمعها لاحقًا – وفقًا لقواعد تخزين ملفات تعريف الارتباط – من ناحية أخرى ، نمو الأساليب والأساليب المعتمدة تواصل المسوقين التابعين في التسارع.

في هذا الدليل سوف نتعرف على ماهية التسويق بالعمولة وكيف يمكنك الاستفادة منه ، بالإضافة إلى طريقة الاشتراك في مختلف برامج “التسويق بالعمولة” التي تتيح لك شبكة نقرات العرب المشاركة فيها والربح منها. بطريقتين: لتحقيق ربح من خلال آلية نشر الروابط أو بمساعدة كوبونات خصم التسويق.

بالإضافة إلى ذلك ، واستناداً إلى انتشار العديد من الأسئلة الشائعة حول طريقة التسجيل في برامج التسويق بالعمولة لدى عَــرَب كــليكس ، لا سيما الأسئلة المتعلقة بالانتماء إلى برامج كوبونات الخصم التي توفرها شبكة نقرات العرب ، وأشهرها برنامج الأفلييت نون و Ali Express و iHerb والعديد من البرامج الأخرى. وهناك برنامج آخر لا يمكننا تفويته دون ذكر أكثر البرامج شيوعًا وهو برنامج Amazon Affiliate Program.

مفهوم التسويق بالعمولة

أصبح التسويق بالعمولة أحد أهم تقنيات التسويق عبر البريد الإلكتروني منذ ما يقرب من عقد من الزمان ويستمر في التطور والنمو حتى يومنا هذا. تتضمن عملية التسويق بالعمولة ، كما يوحي الاسم ، عنصرين رئيسيين:

التسويق: عندما يعمل المسوق على الترويج لمنتجات أو خدمات عبر قنوات إلكترونية متعددة.

العمولة: لأن المسوق لا يمتلك المنتجات / الخدمات التي يبيعها ، بل يعمل نيابة عن المالك في الترويج لها ، وفي المقابل يتلقى عمولة ، تختلف قيمتها حسب نوع المنتج.

برنامج أفلييت نون مع عرب كليكس

في الجزء التالي ، سنتحدث عن كيفية التسجيل في برنامج Partner Af Night من خلال Arabclicks.

بادئ ذي بدء ، يجب أن تدرك أن Midday Store ليس لديه برنامج فرعي خاص به مثل برنامج الأمازون التابع على سبيل المثال ، وبالتالي ، لكي تكون قادرًا على الربح من تسويق المنتجات في منتصف النهار ، فأنت بحاجة إلى التعامل مع أحد الموزعين التابعين . شبكة تسمح لك بالاشتراك في برنامج الأفلييت نون مثل شبكة عرب كليكس.

لذلك ، فإن بداية طريق الاشتراك في برنامج الإحالة نون هو الاشتراك في شبكة النقرات العربية.

خطوات الاشتراك في موقع عَــرَب كــليكس

للتسجيل بسهولة على عَــرَب كــليكس ، اتبع الخطوات التالية:

اذهب لصفحة التسجيل من هنا https://www.arabclicks.com/ar/signup

املأ التفاصيل المطلوبة مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورابط إلى الموقع أو الصفحة التي من خلالها تجري عمليات شراء.

توافق على شروط.

انقر فوق الزر “تسجيل”.

لقد أكملت الآن طلب تسجيل عَــرَب كــليكس ، وبعد ذلك ستتلقى رسالة بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل تطلب منك استكمال ملفك الشخصي ، واستكمال معلومات الفواتير الخاصة بك ، والتحقق من هويتك ، والتي بدونها لن تتمكن من المشاركة في العديد من البرامج التابعة ، بما في ذلك برنامج التسويق بالعمولة مع نون.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي واملأ البيانات المطلوبة ، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.