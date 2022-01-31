أخبار اليمن : شركة النفط: تحالف العدوان يفرج عن سفينتي وقود

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شركة النفط: تحالف العدوان يفرج عن سفينتي وقود

قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان‏ الأمريكي - السعودي - الإماراتي أفرج عن سفينتي مشتقات نفطية. شركة النفط: تحالف العدوان يفرج عن سفينتي وقودقالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان‏ الأمريكي - السعودي - الإماراتي أفرج عن سفينتي مشتقات نفطية. وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أنه تم الإفراج عن سفينة ‎الديزل "كارب ديم" التابعة لأحد مصانع القطاع الخاص، وكذلك سفينة الديزل "باراكودا Eships Barracuda" التابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وأكد المتوكل أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز 7 سفن نفطية رغم حصولها على تصاريح أممية.

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