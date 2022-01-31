نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 والاستعلام بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية في شهر نوفمبر الماضي، وفتحت باب التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية منذ يوم 20 نوفمبر حتى 23 مايو 2022، ولم يقتصر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور على منصة الدعم والحماية فقط، بل إنها ستعمل بالتوازي مع المنصة القديمة في استقبال طلبات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، وقد أكدت الوزارة أن عملية دراسة الطلبات تستغرق شهر من تاريخ التقديم، ويتم الإعلان عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بعد هذه المدة، ويبدأ المستفيد في صرف معاش الضمان الاجتماعي في الشهر التالي لإعلان النتائج.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بالتزامن مع إعلان الموارد البشرية عن تفعيل الضمان الاجتماعي المطور أعلنت عن رابط التسجيل الجديد، وهو منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وقد استهدفت الوزارة من هذا التطوير الجديد الذي طرأ على نظام الضمان الاجتماعي، استفادة أكبر قدر من الأسر السعودية من معاش الضمان الاجتماعي المطور، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، وبذلك فأصبح النظام الجديد يشمل معظم الفئات سواء الموظفين والمتقاعدين والعاطلين، كما أنه يشمل المرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة، والعامل المشترك لكل هذه الفئات هو تطابق شروط الضمان الاجتماعي المطور واستيفائها.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يستطيع كل مواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية يستوفي شروط الضمان الاجتماعي المطور التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالخطوات التالية:

التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. الانتقال إلى صفحة التسجيل الجديد للمستخدمين الجدد. العمل على تعبئة حقول بيانات الجوال والهوية المتاحة. القيام بإدخال رمز التفعيل المرسل على رقم الجوال ثم النقر على خيار التحقق. الانتقال إلى الملف الموحد الذي يضم كافة ملفات البيانات الخاصة بالمستخدم. الدقة في تعبئة بيانات الدخل والتابعين والتعليم والصحة وغيرها. التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية وكلمة المرور. البحث في البرامج المتاحة والتقديم على أحدهم.

استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

بعد الانتهاء من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومرور فترة الدراسة والتقييم لطلب التسجيل، يستطيع المستخدم استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني إلكترونيا من خلال بعض الخطوات البسيطة، كالتالي:

زيارة رابط استعلام الضمان الاجتماعي المطور. قم بتسجيل رقم السجل المدني. أدخل رقم الضمان، ثم قم بتسجيل رقم التحقق البشري. في النهاية انقر على خيار استعلم، ثم الانتظار حتى يتم تحميل بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يرتبط نجاح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر الرابط الرسمي تطابق شروط الضمان الاجتماعي المتمثلة في:

أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين أو أن يكون من الفئات المستثناة من شرط الجنسية.

أن يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحدد لرب الأسرة وهو 1100 ريال، و 550 ريال لكل فرد.

ألا يمتلك رب الأسرة أو أحد أفرادها ممتلكات ذات قيمة عالية.

أن يقدم المتطلبات الصحية والتعليمية التي حددتها الوزارة.

ألا يكون المتقدم موجود في أحد مراكز الإيواء.

بعد الإطلاع على تلك الشروط يستطيع المستخدم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.