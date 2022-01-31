طائرة بايكال الروسية تقوم بأول رحلة لها
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن طائرة (بايكال) المحلية الخفيفة متعددة الأغراض أتمت أول رحلة لها.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مانتوروف قوله في تصريح، قامت الطائرة الخفيفة متعددة الأغراض (إل إم إي 901 بايكال) بأول رحلة لها تم الأخذ في تصميمها التطورات الحالية وكذلك رغبات المناطق والمشغلين وسيعمل هذا المشروع على إحياء النقل عبر الخطوط الجوية المحلية وحل المشكلات المتعلقة بالنقل وخاصة في الشرق الأقصى.
وأقلعت الطائرة من مطار يكاترينبرغ واستغرقت رحلتها نحو 25 دقيقة حيث قام طيار الاختبار بمناورات لاختبار استقرار الطائرة وإمكانية التحكم بها في الجو.
من جانبه قال فاديم ديمين كبير المصممين للمشروع تتمتع بايكال بسرعة تحليق مناسبة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة وسيصل المدى الأقصى للطائرة إلى 3000 كيلومتر بحمولة 2 طن.
وتم تطوير بايكال في شركة (بايكال إنجينيرينغ) بموجب عقد مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومن المقرر أن تحل محل الطائرة الخفيفة القديمة متعددة الأغراض (إن 2) فيما سيبدأ الإنتاج التجاري لها اعتباراً من عام 2024.
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