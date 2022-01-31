ترامب يدعو لأكبر احتجاجات على الإطلاق تشهدها أمريكا لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة له خلال تجمع حاشد فى مدينة كونروى بولاية تكساس، فى الخطاب ، بدا أنه ربط التحقيقات بادعائه الذى لا أساس له بتزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، مما أدى إلى أعمال الشغب فى الكابيتول (مبنى الكونجرس) فى 6 يناير 2021، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.
وقال ترامب "إذا فعل هؤلاء المدعون المتطرفون والعنصريون أى شيء خاطئ أو غير قانوني، آمل أن يكون لدينا فى هذا البلد أكبر احتجاج شهدناه فى واشنطن العاصمة ونيويورك وأتلانتا وأماكن أخرى من أجل بلدنا وانتخاباتنا".
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