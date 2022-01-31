ابتداء من اليوم التسجيل فى اختبار القدرات التحصيلى فى المملكة العربية السعودية 2022 – 1443 قياس

يترقب الكثير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية. مواعيد التسجيل في اختبار القدرات. حيث تعتبر اختبارات القدرات والقياس من أهم الاختبارات اللازمة. من أجل الالتحاق بالمرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية. حيث تعتمد الجامعات فى المملكة على نسبة اختبار القياس والاختبار التحصيلى من اجل القبول فى التخصصات التي توفرها الكليات. وقد حددت هيئة التقييم والامتحانات فى المملكة. مواعيد اختبار القدرات للعام الحالى 2022 -1443. وذلك على فترات زمنية متعددة لكى تناسب جميع الطلاب واليكم التفاصيل فى الخطوات التالية.

موعد التسجيل في اختبار القدرات قياس 1443 – 2022

قد أعلن المركز الوطنى للقياس فى المملكة العربية السعودية. عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات الورقية للطلاب والطالبات. فى المملكة العربية السعودية على النحو التالى.

بالنسبة الى موعد التسجيل للطلاب. سوف يكون ابتداء من يوم الأربعاء 2 – فبراير -2022 .الموافق 1 من رجب 1443.

تستمر حتى 5 مارس 2022 الموافق 2- 8 1443 هجري.

أما الفترة الثانية للطلاب. تكون بداية من يوم الاربعاء 6 – ابريل- 2022 .الموافق 5 من شهر رمضان 1443.

تنتهى يوم 16 أبريل 2022. الموافق 15 من رمضان 1443.

كذلك بالنسبة إلى موعد اختبارات الإناث والتسجيل. فهى كالتالى من 31 يناير 2022.الموافق 28 جمادى الآخر.

تستمر حتى 5 من مارس 2022. الموافق 2 من شهر شعبان.

اما الاختبار الثاني للإناث. يكون بداية من 6 ابريل 2022. الموافق 5 رمضان 1443.

تستمر حتى 16 أبريل 2022 الموافق 15 رمضان 1443.

خطوات التسجيل في اختبار القدرات التحصيلي قياس

يمكنك التسجيل في اختبار القدرات من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس القياس .

ثم تسجيل الدخول من خلال الحساب الرسمى الخاص.

إدخال رقم سجل الطالب وكلمة المرور ثم ادخال رمز التحقق المرئى وتسجيل الدخول.

بعد ذلك اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل ثم الضغط على اختبار القدرات العامة.

ايضا يتم الاختيار بين الاختبار الورقي والاختبار الالكتروني مع معرفة مميزات كل واحد منهم.

ثم تحديد الخيارات وتحديد اقرب مكان للطالب من أجل تأدية اختبار القدرات.

بعد ذلك تحديد موعد أداء الاختبار من خلال المواعيد المقدمة.

أيضا التأكد من صحة البيانات التي أدخلها الطالب.

بعد ذلك سداد رسوم الاختبار التى يتم تحديدها من قبل مركز قياس.

حجز موعد اختبار القدرات التحصيلى

خطوات حجز موعد الاختبار كالتالى.