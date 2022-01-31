نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الامتحان الخارجي وزارة التربية العراقية تعلن شمول جميع المتقدمين للعام 2021/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الامتحان الخارجي للعام الدراسي 2021-2022م تم الإعلان اليوم الأحد 30 يناير 2022م عن شمول كافة المتقدمين على الامتحان الخارجي، مع العلم أنه من ضمن قرارات الدولة وليس تابع لنظام وزارة التربية العراقية، فالدور الثالث ليس من ضمن صلاحيات الوزارة وانما خاضع لجهات عليا ويتم تنفيذه من قبل وزارة التربية إلزاميًا، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق اليوم بالتالي:

“نظام الامتحان الخارجي هو فرصة للطالب من خلال أدائه امتحاناً تمهيدياً وبعدها يؤهل إلى أن يؤدي امتحاناً وزارياً”.

شمول جميع المتقدمين على الامتحان الخارجي 2022م

إضافة لما سبق ذكره عن شمول جميع المتقدمين على الامتحان الخارجي فالجدير بالعلم وفق تصريحات المتحدث باسم وزارة التربية العراقية أنه في حال شمول المتقدم على الامتحان الخارجي يجب تغيير قانون الدولة لكي يتم تغيير قانون الامتحان الخارجي، كذلك وجب التنويه أنه تم تحديد موعد الامتحان التمهيدي للمتقدمين على الخارجي يوم السبت 12 من شهر فبراير 2022م للمراحل الثلاثة المنتهية:

أولًا مرحلة السادس الابتدائي.

كذلك مرحلة الثالث المتوسط.

أيضًا مرحلة السادس الاعدادي.

موعد الامتحانات التمهيدية للطلبة المتقدمين على الخارجي 2021-2022

كما وجب التنويه أنه أثناء أداء الامتحان الخارجي حال صادف يوم الامتحان عطلة رسمية بالدولة ستم نقل يوم الامتحان إى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول السابق، كذلك سيتم بدء الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة بغداد- العراق.

استئناف الدوام بالمدارس من اليوم الإثنين 31 يناير 2022

في سياق متصل تم يوم الأحد الإعلان من قبل تربية كردستان باستئناف الدوام الرسمي بالمدارس مرة أخرى بعد تعطل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار وثلوج خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استئناف امتحانات الفصل الأول في بعض المدارس، كما صرح أيضًا وزير تربية كردستان حمه سعيد خلال مؤتمر صحفي تم انعقاده اليوم أن “تم تلقيح أكثر من 100 ألف معلم بلقاح كورونا وتعد تلك النسبة جيدة جدًا، مع الاستمرار في الحث على وجوب تلقي التطعيم من قبل كافة العاملين بقطاع التعليم.