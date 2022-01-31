القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في النصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2022

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في النصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية، يتابع العالم كله بطولة من أهم البطولات العالمية وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وتعبر تلك البطولة النسخة الثالثة والثلاثون، ومن المعرف ان تلك البطولة بدأت من اليوم التاسع من يناير الحالي وتستمر حتى اليوم السادس من شهر فبراير القادم، ولقد أقيمت تلك المباريات على أراضي الملاعب الكاميرونية.

مباريات كاس الأمم الأفريقية 2022

لقد شهد أمس اليوم الأحد الموافق الثلاثون من شهر يناير الجاري مباراة مصر والمغرب والذي انتهيت بفوز النادي المصري بهدفين مقابل هدف واحد للفريق المغربي، كما قابل الفريق السنغالي فريق غينيا الاستوائية وانتهت المباراة بفوز الفريق السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق الغيني، وبهذا يتأهل الفريق المصري والسنغالي لمباريات النصف النهائي للدورة، حيثُ أن من المقرر ان يقابل الفريق بوركينا فاسو الفريق السنغالي يوم الأربعاء القادم الموافق الثاني من فبراير الملاحق، ويليه الفريق المصري مع الفريق الكاميروني يوم الخميس الموافق الثالث من شهر فبراير 2022، لتمثل تلك المباريات النصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2022.

كأس الأمم الأفريقية 2022

ولقد ودع الفريق التونسي البطولة نتيجة خسارته أول أمس السبت الموافق التاسع والعشرون من يناير الجاري اما الفريق البوركيني بفارق هدف واحد مقابل لاشي لبوركينا فاسو، كما ودع الفريق المغربي البطولة أثر خسارته أمام الفريق المصري، ومما يجب ذكره هو يعتبر المنتخب المصري اكثر المنتخبات حظا في التتويج بطولة بطل كأس الأمم الأفريقية، حيثُ حصل على تلك البطولة 7 مرات متتالية.

تردد القنوات الناقلة لمباريات القبل النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2022

سوف تذاع مباريات النصف النهائي عبر قنوات bein sport max HD1، HD2 ويمكن استقبال تلك القناة على تردد 12604 ومعدل ترميز 27500، حيثُ تذاع تلك القنوات عبر القمر الصناعي نايل سات، ومن المعروف عن تلك القنوات تنال رضا وإعجاب عاشقي الساحرة المستديرة، لما تنقله من أهم المباريات العالمية المحلية، كما أن تلك القنوات تتميز بالوضوح ونقاء الصوت والصورة، كما أنه سوف يتم إذاعة مباراة مصر والكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.