البرازيل تسجل أكثر من 134 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 134175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 330 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 134175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 330 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية الليلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس فى البلاد بلغت 25348797 منذ بداية الجائحة، والوفيات 626854.

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