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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم في الجولة الثامنة في التصفيات الأسيوية، حيث يدخل منتخب الإمارات مواجهة إيران وعينه على النقاط الثلاث من أجل تأمين المركز الثالث له واللعب على الملحق الأسيوي لتصفيات كأس العالم.

موعد مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم

من المنتظر أن تقام مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

كانت نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح إيران بهدف، كانت إيران قد ضمنت التأهل إلى كأس العالم وحجزت مقعد التأهل إلى كأس العالم بعدما تصدرت إيران المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، وتحاول الإمارات تحقيق الفوز على إيران أو التعادل على أقل تقدير من أجل الوصول إلى النقطة العاشرة.

ترتيب مجموعة الإمارات قبل مباراة إيران

يذكر أن مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم يشهد ترتيبها تقدم إيران في المركز الأول برصيد تسعة عشر نقطة، بينما تأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وتأتي الإمارات في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، وتأتي لبنان في المركز الرابع برصيد خمس نقاط، وتأتي العراق في المركز الخامس برصيد أربع نقاط، بينما تتذيل سوريا المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط.

ترقب نتيجة مباراة الإمارات وإيران

يتوقع أن تكون نتيجة مباراة الإمارات وإيران لصالح منتخب إيران نظرا لقوة المنتخب الإيراني، ولكن مايزيد فرص الإمارات في عبور تلك المباراة والفوز بها هي أن منتخب إيران لن يلعب بكل لاعبيه الأساسيين خاصة بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم المقرر له في قطر 2022 وهو مايجعل الإمارات قادرة على مواجهة إيران في تلك المباراة الهامة للمنتخب الإماراتي.

كان يحي الغساني، لاعب الإمارات قد أكد سعي منتخب بلاده لتحقيق الفوز على إيران في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وأكد الغساني أن الجولة الثامنة ومباراة إيران تعد هامة وحاسمة بالنسبة لمنتخب الإمارات في تلك المواجهة المرتقبة بين إيران والإمارات.

يذكر أن الإمارات ستحاول أمام إيران تحقيق الفوز والتقدم في الدقائق الأولى في مواجهة يتابعها الجمهور الإماراتي بشكل كبير.