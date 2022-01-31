خبر سار للمقيمين بالسعودية بخصوص تمديد الإقامة والتأشيرات والسفر والعودة خلال 2022

من الأخبار الأكثر إنتشاراً والتي تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي والبحث العنكبوتي خلال هذه الأيام وغيرها مواعيد فتح باب السفر من وإلى المملكة العربية السعودية خصوصاً لكل المقيمين بها من العمالة الخارجية المصريين وغيرهم ممن يرغبوا ويسعوا منذ القرارات الأخيرة في معرفة كل ما يخص شأن تمديد الإقامة لهم، والتأشيرات الجديدة لعمال جدد.

مواعيد تمديد الإقامة والتأشيرات الجديدة في المملكة العربية السعودية

هل هناك إمكانية مرة أخرى بعد إكتفاء السعودية بعمالها وخرجيها، وقد أعلن رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض “أحمد رجائي” بشرى لكل المقيمين والراغبين في الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية أن المديرية العامة للجوازات بالسعودية قد أكدت أن تمديد الإقامة سيتم آلياً من خلال مركز المعلومات الوطني بدون الإضطرار لمراجعة بعثات المملكة في الخارج، في المواعيد التالية:

كل ما يخص القرارات الجديدة من إقامة وتأشيرات وذهاب وعودة للسعودية

قد أكد الملحق العماني أحمد رجائي رئيس مكتب الرياض السعودي للتمثيل العمالي بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ومراجعة بعثات المملكة العربية السعودية في الخارج أنه قد أصدر قرار من وزير المالية السعودية “محمد عبد الله الجدعان”، والذي تم إتخاذه في ظل الجائحة المنتشرة عالمياً، والتي تعوق السفر من وإلى الدول بالشكل الطبيعي لفترة ما، أو خلال فترة انتشار الوباء، مما يجعل الكثيرون في حاجة إلى معرفة المجريات والقرارات الحديثة بشأن السفر، أنه تم العمل على تمديد تأشيرات الخروج والعودة ممن هم خارج المملكة في الدول التي كان أمر الرجوع منها معلقاً في الفترة القريبة السابقة وصلاحية الإقامة إلى يوم 31 من شهر مارس القادم 2022.

معلومات بشأن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة وموعد العودة من المعلقين خارج المملكة العربية

يشمل القرار السابق من وزير المالية السعودية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات والتي تلقت العديد من الطلبات والشكاوى بشأن الحاجة إلى الرجوع للعمل مرة أخرى وفتح باب التأشيرات الحديثة، أنه قد تم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من ناحية وزارة الخارجية للزائرين من خارج المملكة العربية السعودية من الدول المنتشر بها الوباء، والتي تم تعليق العودة منها حتى يوم 31 مارس القادم.