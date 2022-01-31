كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "يونهاب" بيانا عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية ورد فيه، أنها "رصدت إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا متوسط المدى بزاوية عالية نحو البحر الشرقى من شبه الجزيرة الكورية".
وأضاف البيان: "قطع الصاروخ مسافة 800 كيلومتر وطار على ارتفاع ألفى كيلومتر"، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات الكورية والأمريكية تجريان تحليلات تفصيلية للتوصل إلى باقى المعلومات بدقة.
ويقول مراقبون إن "الحكومة ترى أن الصاروخ باليستى متوسط المدى، وقد يكون ضمن إطلاق تجريبى لصواريخ فرط صوتية".
وعقد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني، ووصف الوضع بأنه "انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وقال إن "اطلاق كوريا الشمالية اليوم صاروخا باليستيا متوسط المدى يعتبر اقترابا من الرجوع عن تعهدها السابق بتعليق تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات فى عام 2018".
وهذه هى المرة الأولى التى تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ سبع مرات متتالية منذ تولى كيم جونغ-أون الحكم فى نهاية عام 2011.
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