موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون والقنوات الناقلة وكل ما يخص الشكيلة للفريقين وأسرار عن المعسكر

بعد فوز مصر على المغرب الشقيقة في لقاء مميز انتهى بنتيجة هجفين ضد هدف واحد أمس الأحد 31 يناير 2022 في الدور ربع النهائي الذي أقيم في الكاميرون الساعة الخامسة مساء أمس، وبعد فوز الكاميرون ضد نظيره في مباراة حماسية هي الأخرى، سوف يلتقي القريقين في الدور نصف النهائي في مباراة هي الأقوى منذ بدية بطولة كأس الأمم، حيث سيلتقي حامل اللقب بالأكثر تتويجاً به، ومن المنتظر جداً نتيجة هذه المباراه الغير متوقعة حتى نهاية آخر دقيقة منها، وسوف نعرض لكم في هذه المقالة كل التفاصيل الخاصة بالمراة: موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون، والتشكيلة المنتظرة، والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وأسرار المعسكر، والتغييرات الغير متوقعة في الشكيلة، وإليكم التفاصيل:

موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون وكل ما يخص المباراة

من المقرر أن تقام مباراة مصر ومنتخب الكاميرون يوم الخميس القادم الثالث من فبراير 2022، وسوف تلعب المباراة على ملعب نادي الكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، وفي الساعة العاشرة مساءاً بتوقيتي المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الامارات العربية المتحدة، وسوف تذاع المباراة على عدة قنوات من بينها قناه Bein sports max، وفيما يلي سوف نوضح لكم تفاصيل التشكيلة المتوقعة لكلاً من المنتخبين:

تشكيلة منتخب مصر في مباراته ضد الكاميرون

من الغير متوقع التنبؤ بالتشكيل المتوقع في مباراته القادمة لأنه يعتبر من أسرار المدير الفني كخطة إستراتيجية، ومن الممكن أن يكون كالماضي:

يمكن أن يدفع كيروش مجدداً بثلاثي دفاع الوسط (حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السلية)، كما من المنتظر معرفة ما إذا كان حارس المرمى الإحتياطي سيكمل في المباراة القادمة، أم سيعود أحد من محمد الشناوي أو بديله الأول محمد أبو جبل بعد إصابة حارس مصر الأول محمد الشناوي (حارس نادي الأهلي)، ومحمد عبد المنعم، وكذلك اللاعب المتميز محمد عبد المنعم.

أخبار مباراة منتخبي مصر والكاميرون الخميس 3/2 2022

من المتوقع عمل استعدادات مكثفة من كيروش المدير الفني البرتغالي بمساعدة كلاً من محمد شوقي، واللاعب السابق الصخرة المدافع السابق لمنتخب مصر وائل جمعة.