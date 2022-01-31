شروط وكيفية التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطنى السعودى 2022 – 1443 هجرى

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن شروط وطريقة التقديم فى خدمة التجنيد الموحد الحرس الوطنى السعودى. حيث ذاد البحث خلال الساعات الماضية من الأشخاص الراغبين فى الانضمام الى رتب الحرس الوطنى السعودى. وذلك من خلال خدمة التوظيف وهي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الحرس الوطنى السعودى عبر الموقع الالكتروني لتقديم طلبات الاستقدام. وتتيح هذه الخدمة لأي مواطن سعودى التقديم للتعيين إلكترونيا وذلك عن طريق تعبئة استمارة البيانات المعدة للتقديم. وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل والقبول على مدار العام وتلقى الطلبات من أبناء المملكة وقبول من تنطبق عليهم الشروط والمعايير اللازمة. والتفاصيل فى الخطوات التالية.

شروط التقديم فى التجنيد الموحد الحرس الوطنى السعودى 1443 -2022

أعلنت وزارة الحرس الوطنى عن بعض الشروط اللازم توافرها في الراغبين فى التقديم للتجنيد الموحد بالحرس الوطنى السعودى وهى كالتالى.

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية سعودي الأصل باستثناء من نشأ خارج المملكة مع والدية أثناء خدمة المملكة بالخارج.

كذلك يكون المتقدم حسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون الحالة الصحية مناسبة لأداء الخدمة العسكرية.

ايضا الايقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عام والايزيد عن ثلاثين عام.

كذلك يكون طول المتقدم يتناسب مع وزنة وفقا للمعايير الصحية المعتمدة من ادارة الحرس الوطنى.

كما يشترط ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم ولايزيد عن 195 سم..

ايضا يشترط ألا يكون المتقدم موظف فى اى جهة حكومية أو سبق تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

كذلك ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية.

على المتقدم أن يجتاز جميع اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب للحصول على الرتبة العسكرية خريجى الثانوية العامة والكليات.

معادلة الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التربية والتعليم.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على 80 % او اكثر فى الثانوية العامة. وحقق 70% او اكثر فى اللغة الانجليزية.

كما ينبغي ان يحقق المتقدم 60% او أكثر في اختبار الكفاءة العامة بالمركز الوطني للقياس.

كيفية التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني السعودي 1433 – 2022

يمكن للراغبين في التقديم للتجنيد الموحد الحرس الوطنى السعودى اتباع الخطوات التالية

الدخول الى الموقع الرسمى لوزارة الحرس الوطنى السعودى وزارة الحرس الوطني.

ثم اختيار خدمة التجنيد من الصفحة الرئيسية.

الضغط على تسجيل طلب جديد.

ملء وتعبئة النموذج الخاص بالتسجيل والتأكد من صحة البيانات ومل الخانات الموجودة.

قراءة الشروط والضغط على موافقة على الشروط.

ثم ادخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ إصدارها.

بعد ذلك الانتقال الى صفحة تعبئة بيانات نموذج تسجيل جديد

ثم ادخال البيانات الشخصية المطلوبة وادخال بيانات الشهادات التعليمية.

بعد ذلك الضغط على زر حفظ البيانات المدخلة.

سوف يتم ارسال رسالة الى الجوال للمتقدم بانة قد تم قبول الطلب وانة قيد المعالجة.

كيفية الاستعلام عن التجنيد الموحد الحرس الوطنى السعودى

يمكن للمتقدم الاستعلام عن الطلب الخاص بة باتباع الخطوات التالية.