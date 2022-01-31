الإمارات تعلن تدمير منصة إطلاق الباليستى الحوثى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستى الذى أطلقته ميليشيا الحوثى الإرهابية من مدينة الجوف اليمنية والذى كان يستهدف الدولة وتم اعتراضه وتدميره وسقوط بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.





وفى تغريدة على حسابها على تويتر، نشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو يوضح تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ فى مدينة الجوف.

وقالت الوزارة: "تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستى الذى أطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ."

وأكدت وزارة الدفاع أنه لم ينجم عن الاعتداء الحوثى أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستى خارج المناطق المأهولة بالسكان.

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.