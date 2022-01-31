موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي بالمملكة شهر فبراير

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، حددت الجهات المختصة بصرف معاش الضمان الاجتماعي، بالمملكة العربية السعودية، سوف يكون في موعده المعتاد، حيث تهتم وزارة الموارد البشرية، بمساعدة الأسر من محدودي الدخل، وأيضا المسنين، ونوضح خلال السطور المقبلة من هذا المقال، بعض التفاصيل الخاص بشروط الحصول على هذا الراتب.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

أكد مصدر مسؤول، على نزول راتب الضمان لهذا الشهر في موعده، و أن حدوث تغيير في موعد الصرف، يكون في حالة وجود بعض الإجازات، في نفس الموعد الصرف، وقد حددت وزارة الموارد، الأشخاص التي سوف يتم قبول طلبهم للحصول على هذا الراتب، وهما كما يلي:

السيدات المطلقات والأرامل.

الأفراد الذي تعد عمرهم الستين عاما.

ذوو الاحتياجات الخاص من المعوقين.

من ليس لديهم القدر على العمل.

الأسر التي تحيا تحت خط.الفقر.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور

هناك أيضا بعض الشروط الواجب توفرها في الأشخاص، الذي تم ذكرهم سابقا، وهي كما يلي:

يشترط أن لا يكون هناك أي مصدر دخل، لمن يتقدم في طلب الحصول على الراتب.

يجب على المتقدم أن يقوم بتفعيل حساب شخصي، في أي من البنوك المتوفرة في المملكة، وذلك لكي يستطيع صرف الراتب في موعده.

يشترط أيضا أن لا يكون هناك أي ممتلكات من منزل أو أرض زراعية، غير محل أقامته.

وان لا يكون عنده سجل معاملة تجارية أو بطاقة الضرائب.

هناك شرط يخص السيدات المطلقات، ان لا تكون تحيا في منزل أسرتها، وذلك بالاضافة لأن تكون سعودية الجنسية.

وبالنسبة لمن تعد عمرهم الستين عام، يشترط ان يكون لديه بطاقة خاصة بالتنقل في المملكة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022

بعد معرفة الشروط، والفئات المستحقّ، راتب الضمان الاجتماعي، يتبقى الخطوات اللازمة للتقديم، وهي كما يلي:

أولا الدخول عبر الرابط الموجود على موقع الوزارة والتسجيل به.

ويتم خلال ذلك التسجيل كتابة كل البيانات المطلوبة، والتي يحددها الموقع.

يجب مراجعة تلك البيانات جيدا قبل حفظها وإرسالها.

أيضا المراجعة على الشروط المفروضة على الموقع، ثم اختيار كلمة موافق.

يجب أن يكون لدى المتقدم كل الأوراق التي تثبت صحة البيانات التي قام بإدخالها.

الضغط على كلمة تسجيل،بعد رفع كل الأوراق المطلوبة.