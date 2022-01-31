الاستعلام عه منح الأرض بالمملكة طريقة التقديم سكني الأراضي المجانية

طريقة التقديم سكني الأراضي المجانية من ضمن المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الإسكان، هي مبادرة الحصول على أراضي سكنية مجانية مدعمة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وجاء هذا القرار بعد موافقة الديوان الملكي السعودي، حيث يستفيدون منها الأشخاص الذين سوف تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الإسكان، لكي يقومون بالاستفادة من المخطط السكني المنتشر على جميع أراضي المملكة، تابع معنا إلى نهاية المقال لكي تتعرف على الشروط الواجب توافرها للحصول على أرض سكنية مجانية.

طريقة التقديم سكني الأراضي المجانية

سوف نقدم لكم طريقة التقديم للحصول على قطعة أرض سكنية بالخطوات الأتية:

يتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية سكني.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية، ثم الضغط على تحقق.

سوف ترسل لك رسالة برمز التحقق قم بكتابة هذا الرمز في المكان المحدد له.

قم بالضغط على منتجات الدعم السكني.

قم بالضغط على خانة البناء الذاتي.

قم بكتابة جميع البيانات، ثم اضغط على قدم طلبك.

كيفية الاستعلام عن منح الأراضي المجانية السكنية

يريد كل متقدم معرفة إذا كان الطلب الذي قدمه تم قبوله أو رفضة، وهذا ما نقوم بتوضيحها الآن من خلال خطوات سهلة وبسيطة تابع معنا:

قم بالدخول على المنصة الإلكترونية بلدي.

قم بالتسجبل الدخول بعد ذلك قم بكتابة اسمك وكلمة المرور الخاصة بك.

سوف يظهر أمامك عدة اختيارات قم بالضغط على زر منح الأراضي.

عندما تقوم بإدخال رقم الهوية الشخص المقدم الطلب، بعد ذلك قم بالضغط على ارسال.

سوف تظهر أمامك تفاصيل الطلب.

شروط التقديم على الأراضي المجانية السكنية

وضعت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط للحصول على قطعة أرض سكنية مجانية ومن أهم هذه الشروط هي: