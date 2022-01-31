نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على منصة سلفة تمويل شخصي دون تحويل راتب 1443 قرض سلفة في المقال التالي
منصة سلفة الإلكترونية قرض منصة سلفة الإلكترونية، يعتبر واحد من أهم الخدمات التمويلية المختلفة المقدمة من قبل المنصة لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، كما أن قرض منصة سلفة ليس له شروط معينة بل هي مجرد خطوات للتسجيل سوف نتعرف عليها فيما بعد، حيث ظهرت منصة سلفة الإلكترونية عندما أصبح مواطني المملكة في أمس الحاجة إلي بدء مشاريع صغيرة، لسد احتياجاتهم ومشاكلهم المادية وقضاء ديونهم، فكان الحل هو التقديم علي قرض من خلال منصة سلفة الإلكترونية المصرحة من البنك المركزي السعودي، وهذه العملية لا تستغرق سوى دقائق بسيطة حتى يستطيع مواطني المملكة التسجيل على هذه القروض التمويلية.
شروط الحصول على قرض منصة سلفة
- الشرط الأول والأساسي أن يكون المواطن سعوديا قائم في المملكة.
- ألا يقل عمر المتقدم على قرض منصة سلفة عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
- ألا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي، وعن 6 شهور في القطاع الخاص.
- أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم 4 آلاف ريال سعودي.
خطوات التسجيل على قرض منصة سلفة 1443
حددت منصة سلفة الإلكترونية القيمة المستحقة للتمويل ووصلت إلي 500 ريال سعودي، وهذا الخطوات الآتية لمن لم يسبق له التسجيل من قبل على منصة سلفة :-
- أولاً الضغط على الرابط الخاص بمنصة سلفة والبدء في تسجيل حساب جديد للمتقدم.
- ثم يدخل المتقدم رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة به، في الخانات المخصصة لكلا منهم.
- مع ضرورة أن تكون كلمة المرور مكونة من حروف وأرقام، وتكتب باللغة الإنجليزية.
- ثم يضغط المتقدم على قبول الشروط المطلوبة.
- ثم بعد ذلك يصبح المتقدم مسجل علي منصة سلفة الإلكترونية ويمكنه طلب التمويل في الحال، كما يمكن سداد القرض بأقل
- هامش ربح على مدار ستة أشهر.
مميزات الحصول علي قرض منصة سلفة 1443
لا يحتاج سداد أقساط القرض إلي تحويل راتب، بالإضافة إلي سهولة ومرونة فترة السداد.
إذا إتبع المتقدم كل الشروط والأحكام فسوف يتم الموافقة فوراً على القرض.
والميزة الأهم وخاصة إلي مواطني المملكة أن هذه القروض لا تتنافى مع شريعتنا الإسلامية.
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