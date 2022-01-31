طريقة التقديم على منصة سلفة تمويل شخصي دون تحويل راتب 1443 قرض سلفة

منصة سلفة الإلكترونية قرض منصة سلفة الإلكترونية، يعتبر واحد من أهم الخدمات التمويلية المختلفة المقدمة من قبل المنصة لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، كما أن قرض منصة سلفة ليس له شروط معينة بل هي مجرد خطوات للتسجيل سوف نتعرف عليها فيما بعد، حيث ظهرت منصة سلفة الإلكترونية عندما أصبح مواطني المملكة في أمس الحاجة إلي بدء مشاريع صغيرة، لسد احتياجاتهم ومشاكلهم المادية وقضاء ديونهم، فكان الحل هو التقديم علي قرض من خلال منصة سلفة الإلكترونية المصرحة من البنك المركزي السعودي، وهذه العملية لا تستغرق سوى دقائق بسيطة حتى يستطيع مواطني المملكة التسجيل على هذه القروض التمويلية.

شروط الحصول على قرض منصة سلفة

الشرط الأول والأساسي أن يكون المواطن سعوديا قائم في المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم على قرض منصة سلفة عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

ألا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي، وعن 6 شهور في القطاع الخاص.

أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم 4 آلاف ريال سعودي.

خطوات التسجيل على قرض منصة سلفة 1443

حددت منصة سلفة الإلكترونية القيمة المستحقة للتمويل ووصلت إلي 500 ريال سعودي، وهذا الخطوات الآتية لمن لم يسبق له التسجيل من قبل على منصة سلفة :-