متى موعد الدفعة الثانية من الضمان المطور 1443 لشهر فبراير القادم

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يبحث الكثير من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير، كما يبحث أيضا الفقراء وكبار السن عن موعد نزول الضمان الاجتماعي الخاص بهم، مع العلم أن وزارة التنمية والموارد البشرية أن الموعد المحدد سابقا لنزول الرواتب لم يتغير ويبقى كما هو في اليوم المعلن عنه، وكنا نعلم احتياج الكثير من المواطنين لهذا الراتب لسد جميع احتياجاتهم الشخصية ولذويهم من مشرب ومأكل وغيرها من المتطلبات التي لا تنتهي، سوف نقدم لكم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي التي حددته وزارة الموارد البشرية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي 2022

حرصا من حكومة المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يقدموا الكثير من المساعدات المالية لجميع المواطنين الغير قادرين على سد جميع متطلبات أبنائهم والعيش بحياة كريمة، ومن هنا جاء مشروع التضامن الإجتماعي، وتقديم راتب شهري لهؤلاء الأسر الغير قادرين ماديا، ولكن وضعت الوزارة بعض الشروط والاحكام التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يريد الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، وأعلنت الوزارة أن جميع الرواتب سوف يتم صرفها في بداية كل شهر ميلادي.

ما هي شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

سوف نوضح لكم بعض الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية، ومن أهم هذه الشروط هي:

يجب على المتقدم أن يكون ليس لديه أي مصدر للمال، أو أي مصدر أخر للحصول على المال.

أن يكون لدى المتقدم حساب خاص في أحد البنوك لكي يتم صرف الراتب في المعاد المحدد له.

أن لا يمتلك أي عقارات، او يملك أي شيء.

على المطلقة التي تريد أن الحصول على راتب الضمان الاجتماعي أن تكون في سكن منفصل عن بيت أسرتها.

يشترط على كبار السن الحصول على بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.

الفئات المستحقة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي

خصصت وزارة الموارد البشرية بعض الفئات المستحقة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي وهم:

النساء الذين توفى زوجها.

النساء المطلقات.

كبار السن الذين تخطوا 60 عاما.

الأفراد المعوقين.

جميع الأسر الذين يعانون من الفقر والجوع.

الأفراد الذين لا يستطيعون العمل لكسب المال.