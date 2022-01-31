نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية.. بدء إعلان مستحقين الضمان الاجتماعي المطور 1443 موعد الصرف والتقديم عبر منصة الدعم hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تطويرنظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443حيث اطلقت حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية 1443 رابط إلكترونيًا للمواطنين الراغبين في الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي والتسجيل في الضمان المطور، والذي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة للأسر السعودية بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المادية والمالية للأفراد والعائلات والأسر الأكثر ضعفاً من أجل تقديم المساعدة المادية وتمكين من لهم الحق في تحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي وفقًا لبرنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي حاولت الحكومة المحلية مؤخرًا تنفيذها للاستفادة من خدمات نظام الضمان الاجتماعي يسعى العديد من المواطنين إلى ربط الضمان الاجتماعي المطور ومتطلبات الأهلية للاستفادة من خدمات النظام.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالسعودية

مع تطبيق نظام تضامن اجتماعي جديد متطور، والذي تم تنفيذه بناءً على قرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقعا للاشتراك في برنامج الضمان الاجتماعي الذي يمكن الوصول إليه من خلال الانتقال إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية والذي تضمن العديد من التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لتتوافق مع الآليات الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي المطور، لدعم أولئك الذين مؤهلون للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته، والتي تشمل مدفوعات المعاشات التقاعدية والتوظيف والتدريب المهني ، من بين أمور أخرى.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى المجموعة الأولى من المستفيدين المؤهلين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور حيث يُدفع المعاش إلى المستحق ابتداءً من الشهر التالي لاتخاذ القرار بشأن طلبه، في غضون 20 يومًا من استلام طلب المرشح، كما تقوم وزارة الموارد البشرية السعودية بإخطار المرشح بقرارها بقبول أو رفض الطلب بناءً على معايير الأهلية.

رابط الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الدخول إلى حسابه الشخصي ثم اختر من القائمة بوابة الخدمات الإلكترونية

كتابة رقم الهوية والرقم السري.

الضغط على كلمة «استعلام»

اختيار «خدمات الموقع»

كتابة رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي وكتابة رمز التحقق

ستظهر لك صفحة بها كافة البيانات والرصيد الخاص بالضمان الاجتماعي