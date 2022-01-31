قدم وانتظر الموافقة الفورية دعم سكني للمتقاعدين 1443 الشروط وطريقة التقديم

للمتقاعدين أحقية فى دعم سكني حيث يحق لهم الحصول على دعم سكني بشرط توافر العديد من شروط الإستحقاق وهو ماسوف نوضحه بداخل المقال وكيفية التقديم ورابط التقديم وذكر خطوات التقديم للحصول على دعم سكني بالتفصيل من خلال المقال، ولكل من يريدون الإستفادة من الدعم السكني الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان السعودية بتمويل من صندوق التنمية العقارية حيث يعتبر دعم سكني يعتبر من أهم أنظمة الدعم الموجّهة لمواطني المملكة الذين لايملكون سكن خاص بهم، ولاتسمح لهم أوضاعهم المادية ببناء سكن مستقبل، ومن هنا جاءت فرصة التقديم للحصول على وحدة سكنية أو تملك منزل للمتقاعدين واحقيتهم في دعم سكني طالما مستوفي لشروط الإستحقاق للدعم والتقديم بمنصة سكني.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم سكني للمتقاعدين:

وقامت وزارة الإسكان السعودي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع تويتر عن توافر بعض الشروط والمعايير في الأشخاص المتقدمين، فبمجرد توافر الشروط يتم الموافقة على حصول المتقاعدين على دعم سكني وهي كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأصل.

من الضروري أن لا يكون لدى الشخص المتقدم سكن خاص به لمدة حوالي 5 سنوات من لحظة تقديمه الطلب

لكي يتمكن الشخص المستفيد من الحصول على الدعم يجب أن يكون لديه سجل يحتوي على كافة بياناته ويضم بيانات كلّ أفردا أسرته، كما يجب أن يوفّر بيان خاص يتضمن قيمة المعاش الذي يُصرف له كل شهر.

وفي حالة التقاعد أن لا يكون لأسرة المتقاعد أكثر من ثلاث سيارات.

كيفية التقديم للحصول على دعم سكني:

للحصول على دعم سكني يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي: